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Полицейские ранили мужчину при задержании в ТЦ «Тульский» в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники правоохранительных органов нанесли огнестрельное ранение мужчине во время задержания в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 3 марта.

«Последний оказал сопротивление, вследствие чего было применено табельное оружие. Подозреваемый задержан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина подозревается в совершении имущественного преступления в одном из ресторанов торгового центра «Тульский» на Большой Тульской улице. Он доставлен в больницу.

1 марта в городе Каменск-Уральский (Свердловская область) группа подростков подралась с сотрудниками полиции. Инцидент произошел в местном торговом центре. По словам свидетелей, выпившие молодые люди вели себя «неподобающе», поэтому посетители ТЦ обратились в полицию.

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