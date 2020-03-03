Школьное молоко начали получать младшеклассники в Кыштыме

В Кыштыме Челябинской области школьникам начали выдавать обогащенное витаминами молоко жирностью не менее 3,2%. Из региональной казны выделено почти 250 млн рублей на обеспечение учеников 1–4-х классов бесплатным напитком.

Каждый ребенок получает упаковку объемом 200 мл с трубочкой, которую можно выпить на специальной молочной пятиминутке, сообщает 1obl.ru. Вся работа координируется вместе с родителями, которые могут написать отказ от напитка.

До конца учебного года к программе «Школьное молоко» должны присоединиться все школы региона.