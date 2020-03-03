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Места для карантина из-за коронавируса определили в Псковской области

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В Псковской области определились с местами, где могут быть размещены граждане с подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщила глава регионального комитета по здравоохранению Марина Геращенко.

По ее словам, власти контролируют ситуацию в регионе, учитывая, что Псковская область является приграничной территорией. Организован оперативный штаб, в состав которого входят представители всех структур. Пункты пропуска контролируются, свой персонал там выставил и Роспотребнадзор.

Кроме того, местные власти запланировали дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом. Речь идет о покупке средств индивидуальной защиты и специальных костюмов для медработников. В ближайшее время приобретут носилки с боксом.

В полной готовности к любому развитию ситуации находятся и медицинские организации. Издан приказ о перепрофилировании коек в больницах в случае необходимости, пишет Псковская лента новостей.

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