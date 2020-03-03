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Картины Ян Ван Эйка

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Портрет мужчины в красном тюрбане
Фото: commons.wikipedia.org
«Портрет мужчины в красном тюрбане»
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Портрет Маргареиты ван Эйк
Фото: commons.wikipedia.org
«Портрет Маргареиты ван Эйк»
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«Мужской портрет», также известный как «Тимофей»
Фото: commons.wikipedia.org
«Мужской портрет», также известный как «Тимофей»
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Фото: commons.wikipedia.org
«Поющие ангелы»
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Мужчина с кольцом
Фото: commons.wikipedia.org
«Мужчина с кольцом»
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Портрет четы Арнольфини
Фото: commons.wikipedia.org
«Портрет четы Арнольфини»
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Портрет четы Арнольфини
Фото: commons.wikipedia.org
«Портрет четы Арнольфини». Фрагмент
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