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Комолов поддержал отправку Little Big на «Евровидение»

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Радио- и телеведущий Антон Комолов одобрил выбор Little Big в качестве представителей России на «Евровидении-2020», потому что, по его мнению, для этого конкурса отлично подходят «фрики». Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «Пятый канал».

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По его мнению, творчество рейв-группы хорошо впишется в стилистику конкурса. Комолов признался, что «болел» за музыкантов еще до того, как было решено отправить их на «Евровидение».

«Это идеальный выбор, идеальная кандидатура, потому что «Евровидение» в последнее время — это конкурс фриков. А Little Big — это фрики в позитивном ключе», — цитирует ведущего «Федеральное агентство новостей».

Комолов отметил, что готов поехать в Европу, скупить SIM-карты разных операторов и голосовать за Little Big.

Ранее 3 марта сообщалось, что музыкальный продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров поддержали выбор рейв-группы как участника от России на «Евровидении».

Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал решение отправить Little Big на конкурс неожиданным для коллектива. Он также пообещал, что группа постарается оправдать ожидания зрителей и выступит с веселой песней.

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