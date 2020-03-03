Латвия решила заблокировать «Яндекс.Такси»

Сервис «Яндекс.Такси» будет заблокирован в Латвии, сообщила Дирекция автотранспорта республики. Причиной стало отсутствие регистрации в ведомстве.

По закону сервис должен был зарегистрироваться до 22 января, передает Delfi. Этого не произошло, но «Яндекс.Такси» продолжает работать в стране, заявили в дирекции. Ведомство обратилось ко всем, кто занимается перевозками, с просьбой заблокировать соответствующее приложение. Как только сервис зарегистрируется, блок будет снят.

Зарегистрированные перевозчики обязаны ежемесячно отчитываться о поездках, водителях и транспортных средствах. Издание уточняет, что на момент публикации (вторник, 3 марта) в стране официально зарегистрировался только один сервис вызова такси — эстонский BOLT TECHNOLOGY OÜ.

Глава международной пресс-службы Yandex.Taxi/Yango Наталья Журавлева сообщила изданию, что сервис сейчас в процессе регистрации. По ее словам, заявка подана еще в 2019 году и с тех пор несколько раз дополнялась по требованиям дирекции. Она выразила надежду, что после внесения окончательной версии заявки процесс будет завершен.

По информации BB.LV, в Латвии около 2,5 тыс. машин «Яндекс.Такси». Сервис занимает около 40% рынка. Работает в Латвии с марта 2018 года.