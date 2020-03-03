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Новое оборудование приобрели для казанской школы для детей с ОВЗ

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Фото: yandex.ru/maps
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Школа-интернат № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Казани получила современное оборудование по национальному проекту «Образование» на сумму 4 млн 160 тыс. рублей. Об этом рассказала директор учреждения Зульфия Габидуллина.

«Инновации всегда помогают в обучении таких детей. Нам помогают и родители. На сегодня около 60 родителей в школе присутствуют в качестве тьюторов, сопровождают детей», — отметила она.

Оборудование купили для кабинетов дополнительного образования, психолога, технологии, дефектолога и для двух кабинетов логопеда. В школе обучается 191 ребенок, из них 26 находятся на домашнем обучении, передает ИА «Татар-информ».

На территории Татарстанеа в 2019 году были оснащены оборудованием 17 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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