Новое оборудование приобрели для казанской школы для детей с ОВЗ

Школа-интернат № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Казани получила современное оборудование по национальному проекту «Образование» на сумму 4 млн 160 тыс. рублей. Об этом рассказала директор учреждения Зульфия Габидуллина.

«Инновации всегда помогают в обучении таких детей. Нам помогают и родители. На сегодня около 60 родителей в школе присутствуют в качестве тьюторов, сопровождают детей», — отметила она.

Оборудование купили для кабинетов дополнительного образования, психолога, технологии, дефектолога и для двух кабинетов логопеда. В школе обучается 191 ребенок, из них 26 находятся на домашнем обучении, передает ИА «Татар-информ».

На территории Татарстанеа в 2019 году были оснащены оборудованием 17 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.