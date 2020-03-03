Высокую концентрацию марганца выявили в водоемах Омской области

Превышение нормальной концентрации марганца выявили в воде озера Ик в Омской области. Ранее высокое содержание элемента выявили в реке Омь.

По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, 27 февраля концентрация марганца в воде озера Ик в поселке Крутинка превысила норму в 75 раз. При этом в разных частях поселка были выявлены разные отклонения от нормы. Об этом сообщает ИА «Город55».

Кроме того, избыток марганца фиксировался в середине февраля в разных местах на реке Омь. Тогда специалисты отметили, что вдоль реки отсутствуют промышленные предприятия, использующие марганец в производстве. В Роспотребнадзоре отметили, что марганец имеет природное происхождение.

Ранее сообщалось, что в январе в реке Иртыш вблизи впадения в нее реки Омь обнаружили повышенную концентрацию ртути.