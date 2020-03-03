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Ограничительные мероприятия в связи с ОРВИ отменили в Липецке

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В Липецке значительно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. В связи с положительной тенденцией главный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление о прекращении противоэпидемических мероприятий в городе.

По итогам прошлой недели заболеваемость снизилась на 22%. В целом число заболевших оказалось ниже эпидемического порога на 19%. Об этом сообщает LipetskMedia.

Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей вводился 13 февраля. Тогда же в школах Липецка массово объявляли карантин.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом значительно снизилась в Тульской области. Показатель ниже эпидемического порога на 22,9%.

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