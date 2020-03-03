Александр Скляр оценил новость об участии Little Big в «Евровидении»

Музыкант, лидер группы «Ва-БанкЪ», Александр Скляр поддержал выбор Little Big в качестве участника от России на «Евровидении». Об этом он рассказал журналистам во вторник, 3 марта, на пресс-конференции в Москве.

«Первый выбор, с которым я согласен, который мне интересен. Этот фестиваль вообще очень неинтересный, для меня он очень одинаковый, очень клишированные все участники. Поэтому тут нужна какая-то яркая фигура. <…> Какая-нибудь Монеточка или еще кто-то вот этого типа, они просто не годятся, потому что они петь не умеют, их просто стыдно туда брать», — сказал Скляр.

Он отметил, что помимо вокальных данных на этом конкурсе большую роль играют харизма и профессионализм участника.

Скляр добавил, что на текущий момент у него даже нет альтернативных вариантов Little Big, кто мог бы представить Россию на «Евровидении».

Солидарны с Александром Скляром музыкальный продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров. Они считают, что Little Big отправляются фаворитами на конкурс и у них хорошие шансы на победу.

«Бурановские бабушки», участвовавшие в «Евровидении» в 2012 году, призвали молиться за победу Little Big на «Евровидении».

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).