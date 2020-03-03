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Профессиональный хоккейный клуб создадут в Мурманской области

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Власти Мурманской области одобрили инициативу о создании регионального профессионального хоккейного клуба. О поддержке идеи правительством области стало известно после встречи его членов с представителями хоккейного сообщества.

Как пишет ИА «Би-порт», во время переговоров обсуждались вопросы развития не только профессионального, но и детско-юношеского, а также молодежного хоккея в Заполярье. В итоге принято решение о создании молодежного профессионального клуба, который будет выступать в одной из национальных лиг.

Сейчас разрабатывается бюджет будущего клуба, в ближайшее время должна состояться встреча с представителями академии СКА. В последний раз команда Мурманской области проводила встречу как раз с игроками академии петербургского клуба.

В региональном министерстве спорта и молодежной политики агентству уточнили, что ориентировочно команда будет заявлена на сезон в ближайшие год-два при наличии финансирования и соответствующей инфраструктуры.

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