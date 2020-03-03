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Уставный капитал АО «Парки Ижевска» увеличили на 20 млн рублей

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Власти Ижевска увеличили уставный капитал АО «Парки Ижевска» на 19,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы. Уставный капитал общества увеличился с 33,55 млн рублей до 53,39 млн рублей. Это связано с передачей теплоходов, рассказали ИА «Сусанин» в пресс-службе мэрии.

Ранее планировалось в два раза увеличить пассажиропоток водного транспорта к 2021 году. В конце февраля АО «Летний сад имени Максима Горького» решили переименовать в АО «Парки Ижевска».

Напомним, в этом году стартуют работы по благоустройству 11 общественных пространств Ижевска. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из федерального бюджета будет выделено 232,5 млн рублей. Ведется поиск инвестора для набережной ижевского пруда.

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