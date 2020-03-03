Уставный капитал АО «Парки Ижевска» увеличили на 20 млн рублей

Власти Ижевска увеличили уставный капитал АО «Парки Ижевска» на 19,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы. Уставный капитал общества увеличился с 33,55 млн рублей до 53,39 млн рублей. Это связано с передачей теплоходов, рассказали ИА «Сусанин» в пресс-службе мэрии.

Ранее планировалось в два раза увеличить пассажиропоток водного транспорта к 2021 году. В конце февраля АО «Летний сад имени Максима Горького» решили переименовать в АО «Парки Ижевска».

Напомним, в этом году стартуют работы по благоустройству 11 общественных пространств Ижевска. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из федерального бюджета будет выделено 232,5 млн рублей. Ведется поиск инвестора для набережной ижевского пруда.