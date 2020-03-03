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Башкирскую красавицу выберут в Москве

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В Москве состоится конкурс красоты «Башкирская краса Москвы – 2020». Кастинг запланирован на 7 марта. Участницам предварительного отбора необходимо заполнить анкету, размещенную на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте» и прикрепить две фотографии.

Организаторами конкурса выступает Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Петербурге, а также творческая студия Yasmin.

В этом году смотр красавиц пройдет уже в седьмой раз. Это мероприятие — одно из главных молодежных событий для земляков, которые проживают в Москве, пишет ИА «Башинформ».

В конкурсе могут принять участие девушки, живущие в столице и области, которым от 16 до 25 лет. В состав жюри войдут артисты и известные люди из числа выходцев из Башкирии.

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