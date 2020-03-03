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Более 200 случаев гриппа выявили в Брянской области

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В Брянской области заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила недельный эпидемический порог на 20%. Врачи выявили 213 случаев гриппа.

По данным Роспотребнадзора, к врачам обратились свыше 8,5 тыс. жителей региона. По данным лабораторных исследований, за неделю выявлено 134 случая свиного гриппа и 79 случаев обычного гриппа. Также специалисты выявили семь случаев парагриппа. У четырех пациентов диагностировали аденовирусную инфекцию. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В связи с высокой заболеваемостью в 24 классах 11 школ введены ограничительные мероприятия. Кроме того, на карантин закрыты семь групп в шести детских садах.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Хабаровске было выявлено 123 случая внебольничной пневмонии. Заболевание диагностировали у 62 детей.

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