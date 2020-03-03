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Подъемные для врачей и фельдшеров при переезде в села увеличат в ЯНАО

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Власти Ямала намерены вдвое увеличить размер выплаты для врачей и фельдшеров, которые переезжают в малые населенные пункты. Изменения затронут работников, которые заключили трудовые договоры в селах, поселках или городах с численностью населения менее 50 тыс. человек.

По данным окружного правительства, на текущий момент размер выплаты для врачей составляет 1 млн рублей, для фельдшеров — 500 тыс. рублей. Согласно новому постановлению, выплаты предлагается увеличить до 2 млн и 1 млн рублей соответственно. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Чиновники пояснили, что поправки вызваны приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Также в декабре сообщалось о решении начисления северных надбавок с первого дня работы врачей и учителей на Ямале. Глава региона Дмитрий Артюхов объяснил такую меру необходимостью снизить кадровый дефицит в данных сферах.

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