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Песков опроверг данные о встрече Путина с Меркель, Макроном и Эрдоганом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет совместной встречи с канцлером Германии и президентами Франции Эммануэлем Макроном и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник, 3 марта, Песков рассказал журналистам.

«Нет, такая встреча не согласовывалась. Давайте дождемся, послезавтра будет встреча в Кремле двух президентов — Путина и Эрдогана. Давайте дождемся. Но пока таких планов нет. Более того, есть другие планы, региональные», — сказал пресс-секретарь.

О подготовке такой встречи написало издание Bloomberg со ссылкой на депутата от немецкого правящего блока ХДС/ХСС Михаэля Гроссе-Брёмера.

Несмотря на то что Песков отрицает достоверность этих сведений, он допустил проведение трехсторонней встречи Россия–Турция–Иран.

«Возможность такой встречи проговаривалась во время беседы с президентом Роухани. Там не удалось полностью согласовать графики трех президентов. В целом она на повестке дня. Когда и в случае если удастся согласовать графики президентов — она состоится», — подытожил Песков.

Накануне, 2 марта, стало известно, что Эрдоган посетит Россию в ближайший четверг для двусторонних переговоров с Путиным по Сирии.

Вместе с тем 28 февраля представитель канцелярии главы турецкого государства Фахреттин Алтун заявлял, что Эрдоган готовится и еще к одной встрече — с Макроном, Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Однако точная дата этих переговоров и возможность присутствия на них Путина не уточнялись.

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