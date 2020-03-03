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Шестилетний ребенок провалился в реку и погиб в Оренбуржье

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В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели шестилетнего ребенка. Мальчик оказался в воде во время игр и погиб.

Трагедия произошла в поселке Блявтамак в Медногорске. По данным правоохранительных органов, двое детей вышли на берег реки Караганки и играли. Младший ребенок оступился на льду и упал в воду, сообщает РИА «Оренбуржье».

Его друг стал звать на помощь. Крики услышал проходивший мимо мужчина. Он смог вытащить ребенка из воды, но к тому моменту мальчик уже не дышал.

По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что из-за природной любознательности дети не могут оценить опасность нахождения у воды. Большинство несчастных случаев с малолетними происходит вблизи водоемов, когда дети остаются без присмотра взрослых.

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