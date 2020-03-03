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Стали известны подробности дела банды полицейских в Ставрополе

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Потерпевшими по уголовному делу бывшего замначальника полиции Ставрополя признаны 18 человек. По данным источника в правоохранительных органах, все они были «клиентами» нелегальных кредиторов.

Как правило, в качестве залога указывались квартиры или автомобили. Но даже в случае возврата долга граждане лишались своего имущества. Об этом информирует NewsTracker. Когда потерпевшие обращались в полицию, заместитель начальника управления Владимир Новиков не давал хода заявлениям. В банде было как минимум семь участников, включая оперативных сотрудников МВД.

Как сообщалось в феврале, полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников. Ущерб от их действий превысил 100 млн рублей, а пострадавшими числятся более 300 человек. С 2017 года злоумышленники действовали на территории Москвы, Белгорода, Курска и Орла.

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