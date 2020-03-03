В МИД РФ оценили перспективы продления оружейного эмбарго против Ирана

Продление оружейного эмбарго в отношении Ирана не стоит на повестке Совета безопасности ООН. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает МИД РФ.

В министерстве обратили внимание на то, что СМИ тиражируют высказывания госсекретаря США Майка Помпео относительно пролонгации оружейного эмбарго Ирана. Дипломаты считают недопустимым использование схемы «избирательного применения» резолюций СБ ООН.

«Как понимаем, это один из элементов пресловутого «порядка, основанного на правилах». Именно такой подход, а вовсе не истечение срока действия тех или иных положений резолюции СБ ООН 2231, является, как выражаются в Госдепартаменте, «порочной дипломатической практикой», — заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что термин «оружейное эмбарго» не использовался в резолюции СБ ООН 2231. В МИД пояснили, что что на определенный период был введен разрешительный порядок соответствующих поставок, и, как и в случае с любыми другими ограничениями.

«В Конгрессе прозвучало, что США попытаются убедить Россию и Китай не налагать вето на проект резолюции СБ ООН по продлению «оружейного эмбарго» против Ирана. На самом деле вопрос об этом в Совете Безопасности не стоит. Для этого нет никаких оснований. Согласованные в 2015 г. условия и сроки пересмотру не подлежат», — отметили в МИД РФ.

Дипломаты убеждены, что ситуация, когда страна нарушает те или иные требования резолюции но при этом под угрозой санкций пытается помешать выполнять ее другим странам — абсурдна.

23 января, США расширили список санкций в отношении Ирана. Новые ограничения коснулись двух граждан Ирана и Китая, а также шести компаний из ОАЭ и КНР.

20 января глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны направят дело о якобы нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Совет Безопасности ООН, то Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора, восстановили ряд санкций против Ирана и ввели новые ограничения.