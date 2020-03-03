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Лавров встретился с президентом Финляндии в Хельсинки

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё в ходе рабочей поездки в Хельсинки 3 марта, передает «РИА Новости».

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Участники обсудили двусторонние отношения, международную повестку и ситуацию в Сирии, сообщает телеканал «Звезда».

Также глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, который сохранил свой пост в новом правительстве Финляндии.

Ожидается, что на предстоящей встрече министры «в традиционном заинтересованном и открытом ключе» обсудят актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, а также обменяются мнениями по международной проблематике, сообщили в МИД РФ в преддверии визита.

Предыдущая встреча коллег состоялась в июле прошлого года, уточняет НСН.

29 февраля сообщалось, что мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с инициативой создать на юго-востоке страны особую экономическую зону (ОЭЗ) и отменить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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