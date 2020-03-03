В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

В Индонезии извержение вулкана Мерапи — клубы дыма и пепла поднимаются на высоту около 6 км. Местные жители публикуют в социальных сетях завораживающие кадры. Это самый активный действующий вулкан в стране, его высота — 3 км. Крупные выбросы происходят каждые семь лет, мелкие — два раза в год, хотя дымит кратер практически каждый день.