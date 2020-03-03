В Красноярске назвали дату проведения последних звонков

Управление образования в Красноярске назвало дату проведения последних звонков в городских школах. Время проведения выпускных вечеров ученики и родители определят самостоятельно.

По данным администрации, последний звонок для 9-х и 11-х классов состоится в единый день — 21 мая. В этот день для школьных коллективов будет действовать запрет на выезд за пределы Красноярска. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. При этом все праздничные мероприятия рекомендовано завершить до 23 часов.

Выпускные вечера состоятся в городе с 24 по 30 июня. Ученики, их родители, а также преподаватели самостоятельно определят точную дату.

В 2020 году аттестаты получат более 5,5 тыс. учеников 11-х классов, а также около 10 тыс. девятиклассников.