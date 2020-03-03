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Более 120 человек заболели пневмонией в Хабаровске

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В Хабаровске незначительно превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Кроме того, за неделю внебольничная пневмония выявлена у 123 человек.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в Хабаровске с симптомами ОРВИ к медикам обратились более 5,3 тыс. горожан. Особо тяжелые случаи не выявлены, однако 62 человека с острым течением болезни были госпитализированы. В их числе 21 ребенок в возрасте до двух лет. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Эпидемический порог в городе превышен на 0,8%. На карантине находятся девять групп в детских садах, а также 76 классов в 22 школах.

За неделю внебольничной пневмонией заболели 123 человека, в том числе 62 ребенка. С начала года диагноз выставлен более чем 1,4 тыс. человек. 68 пациентов проходят лечение в условиях стационара. По данным медиков, по сравнению с прошлыми годами число заболевших не сократилось.

Специалисты напоминают, что в Хабаровске с 10 февраля действует масочный режим. В городе введено ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях. В образовательных учреждениях действуют «утренние фильтры».

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