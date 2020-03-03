Безработные учителя войдут в резерв для будущих школ Томска

Администрация Томска и Центр занятости населения готовят кадровый резерв педагогов для будущих городских школ. В него включат безработных граждан с педагогическим образованием, которые обратились за помощью в Центр занятости.

Как уточняет РИА «Томск» со ссылкой на администрацию, в данный момент на учете в городском Центре занятости стоят 2 тыс. человек. Из них около 1,5 тыс. человек работу пока не нашли. В 2019 году за помощью к специалистам Центра обратились около 10 тыс. жителей города и порядка 6 тыс. из них нашли работу.

В Томске в рамках нацпроекта «Образование» в 2020–2022 годах планируется построить три новые школы — на 1,1 тыс. мест каждая. Также должны достроить три дополнительных корпуса к уже существующим учебным учреждениям. Всего же по нацпроекту до 2025 года в Томске должно появиться 17 новых школ.