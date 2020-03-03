Прямой эфир

СК возбудил 436 дел по материалам журналистских расследований в 2019 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России возбудил 436 уголовных дел по материалам журналистских расследований. Об этом 3 марта заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Не оставались без внимания и сообщения СМИ. По материалам журналистских расследований и информации, размещенной в СМИ, было возбуждено более 400 уголовных дел», — приводит его слова ТАСС.

В материалах СК уточняется, что возбуждено 436 уголовных дел. Сообщается, что на коллегии также присутствует заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее, в январе в СК РФ заявили, что закрытие в стране большого количества психиатрических клиник привело к росту криминала из-за отсутствия контроля за нездоровыми людьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бастрыкин призвал разобраться в ситуации живущего в доме без удобств ветерана
Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке подростками терактов в Крыму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020