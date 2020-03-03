СК возбудил 436 дел по материалам журналистских расследований в 2019 году

Следственный комитет России возбудил 436 уголовных дел по материалам журналистских расследований. Об этом 3 марта заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Не оставались без внимания и сообщения СМИ. По материалам журналистских расследований и информации, размещенной в СМИ, было возбуждено более 400 уголовных дел», — приводит его слова ТАСС.

В материалах СК уточняется, что возбуждено 436 уголовных дел. Сообщается, что на коллегии также присутствует заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее, в январе в СК РФ заявили, что закрытие в стране большого количества психиатрических клиник привело к росту криминала из-за отсутствия контроля за нездоровыми людьми.