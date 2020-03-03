Прямой эфир

В Оренбургской области подсудимый ранил пристава в ходе заседания суда

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе заседания суда в Оренбургской области подсудимый ранил пристава. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Контроль за доследственной проверкой этого дела сейчас осуществляет Сорочинская межрайонная прокуратура.

«2 марта 2020 года в суде состоялось оглашение приговора ранее судимому за наркопреступление 48-летнему местному жителю за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») <…> Во время назначения наказания подсудимый нанес колюще-режущим предметом резаные раны себе и судебному приставу, обеспечивавшему порядок в зале судебного заседания», — говорится в заявлении.

В итоге пристав получил ранения руки и ноги, а подсудимый порезал себе шею.

Сейчас правоохранительные органы продолжают следственные действия, чтобы разобраться во всех обстоятельствах этого инцидента.

16 января 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина произвел выстрел и убил его. Кроме того, он ранил и женщину, которая проходила свидетелем в одном из судебных дел. Пострадавшая была оперативно госпитализирована и прооперирована. На следующий день она пришла в себя.

Новокузнецкое дело сейчас находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Подсудимый в свою очередь пробудет в СИЗО до 16 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Липецке мужчина убил четырехлетнюю дочь, ранил жену и покончил с собой
Неизвестный открыл стрельбу на вещевом рынке в Техасе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020