В Оренбургской области подсудимый ранил пристава в ходе заседания суда

В ходе заседания суда в Оренбургской области подсудимый ранил пристава. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Контроль за доследственной проверкой этого дела сейчас осуществляет Сорочинская межрайонная прокуратура.

«2 марта 2020 года в суде состоялось оглашение приговора ранее судимому за наркопреступление 48-летнему местному жителю за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») <…> Во время назначения наказания подсудимый нанес колюще-режущим предметом резаные раны себе и судебному приставу, обеспечивавшему порядок в зале судебного заседания», — говорится в заявлении.

В итоге пристав получил ранения руки и ноги, а подсудимый порезал себе шею.

Сейчас правоохранительные органы продолжают следственные действия, чтобы разобраться во всех обстоятельствах этого инцидента.

16 января 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина произвел выстрел и убил его. Кроме того, он ранил и женщину, которая проходила свидетелем в одном из судебных дел. Пострадавшая была оперативно госпитализирована и прооперирована. На следующий день она пришла в себя.

Новокузнецкое дело сейчас находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Подсудимый в свою очередь пробудет в СИЗО до 16 марта 2020 года.