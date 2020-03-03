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Первый частный центр онкопомощи появился в Красноярске

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В Красноярске начал работу частный центр онкологической помощи. Учреждение принимает жителей двух районов.

Центр открылся на базе дорожной клинической больницы. Жители города могут получить медицинские услуги бесплатно, однако при себе во время приема необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, а также направление врача. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На текущий момент центр принимает пациентов из Железнодорожного и Центрального районов. В течение двух лет в Красноярском крае откроются еще 20 частных центров онкологической помощи.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Тверской области планируется открытие двух центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, в отделение радиотерапии Тверского областного онкодиспансера планируют установить новый линейный ускоритель и компьютерный томограф.

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