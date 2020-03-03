Лукашенко назначил вице-премьером главу «Беллесбумпром»

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Белоруссии. Соответствующее решение во вторник, 3 марта, принял президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент «БелТА».

Лукашенко отметил, что поручал главе администрации президента предварительно обсудить соответствующий вопрос c самим Назаровым. Он пояснил, что традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча с лидером республики.

По словам белорусского лидера, новому зампредседателя правительства предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление — нефтехимический комплекс. «Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — сказал Лукашенко.

Назаров родился в 1962 году в Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова и Академию управления при президенте Беларуси. Работал на разных должностях в ряде лесничеств страны. С 2001 по 2004 годы занимал пост зампредседателя комитета лесного хозяйства при белорусском совете министров. В 2004–2010 годах занимал должность заместителя министра лесного хозяйства. В 2010–2013 годах был замуправляющего делами президента Белоруссии. В декабре 2013 года стал председателем концерна «Беллесбумпром».

В августе 2018 года Лукашенко заявил о готовящихся кадровых перестановках в правительстве. Одной из причин он назвал пьянство высших чиновников. В октябре того же года премьер-министром Белоруссии был назначен Сергей Румас, которого поддержала палата представителей Нацсобрания.