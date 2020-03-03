Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по математике

Российские школьники вернулись с олимпиады по математике, она проходила в Бухаресте. Молодые люди завоевали пять золотых медалей. Всего в состязаниях участвовали лучшие команды из 20 стран. Школьники решали задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике. На каждый день юным ученым давали решить три задачи. Олимпиада — этап подготовки к турниру в Петербурге. Международный чемпионат математиков состоится в июле, это старейшее из предметных состязаний.