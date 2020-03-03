Виторган обратился к медикам с симптомами пневмонии

Российский актер Максим Виторган обратился к врачам с жалобой на плохое самочувствие, сообщил во вторник, 3 марта, телеканал РЕН ТВ.

По его данным, у Виторгана диагностировали повышенную температуру, одышку и другие симптомы пневмонии. Однако на госпитализацию актер не согласился.

Помощница артиста Альбина данную информацию не подтвердила.

24 февраля Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за сезонных проблем со здоровьем, которые он не пожелал разглашать. По словам артиста, последние несколько дней он чувствовал себя плохо.