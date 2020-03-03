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Фотоработу магаданца Городничего выставили в московском саду «Эрмитаж»

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В московском саду «Эрмитаж» проходит выставка «Путешествуйте дома. Это настоящая Россия». В ней участвует туристский информационный центр Магаданской области. Посетители выставки могут увидеть разные места огромной России.

Как пишет ИА MagadanMedia, Колыму на выставке представляет фотохудожник Максим Городничий. Его камера запечатлела необычное явление в Охотском море.

На фото изображена бухта, которую разделяет на две части каменистая коса. Контрастный цвет косы объясняется тем, что сельдь, идущая на нерест, откладывает икринки, а самцы, которые оплодотворяют их, выпускают молоки. Это окрашивает левую часть бухты в яркий бирюзовый цвет.

Выставка будет работать до середины марта.

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