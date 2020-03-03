Незаконные объекты начнут сносить в Биробиджане с 1 апреля

В Биробиджане с 1 апреля начнется снос самовольно установленных объектов торговли. Планируется демонтировать и вывезти торговый павильон «Фейерверки» и киоска, которые находятся у дома на улицах Советской и Калинина.

Как пишет ИА EAOMedia, в мэрии города призывают собственников временных сооружений обратиться в Комитет по управлению казенным имуществом.

20 января сообщалось, что власти Биробиджана приняли решение снести Дом офицеров, поскольку здание не подлежит восстановлению. Сейчас ведутся переговоры о передаче объекта на баланс ЕАО.