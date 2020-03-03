Русскоязычный трейлер фэнтези-фильма «Артемис Фаул» выложили в сеть

Киностудия Disney анонсировала выход нового фэнтези-фильма «Артемис Фаул», опубликовав трейлер на своем официальном русскоязычном YouTube-канале. Фильм основан на одноименном романе ирландского писателя Оуэна Колфера. Официальный ролик был выложен в понедельник, 2 марта.

Сюжет рассказывает о 12-летнем подростке Артемисе (Фердия Шо), который является потомком криминальных гениев, однако не знает об этом. Когда его отец (Колин Фаррелл) таинственным образом похищают неизвестные, мальчик решается отправиться на его поиски, в ходе которых он узнает о своих воровских способностях, помогающие ему справиться с представителями волшебных народов подземной цивилизации.

Режиссером кинокартины выступил Кеннет Брана, известный по таким фильмам, как «Тор» и «Убийство в Восточном экспрессе». Сопродюсером работы выступил Роберт Де Ниро.

В фильме приняли участие: Джош Гад, Джуди Денч, Миранда Рэйсон, Хонг Чау, Нонсо Анози, Эдриан Скарборо и другие.

Изначально фильм Браны был запланирован к показу летом 2019 года, однако, дату проката перенесли. Выход киноленты «Артемис Фаул» запланирован на 29 мая 2020 года.

Ранее продюсеры Disney заявили о старте переговоров по возвращению Джонни Деппа в шестой части кинофраншизы «Пираты Карибского моря».