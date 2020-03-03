Гособвинение попросило два года для издевавшегося над Шамсутдиновым срочника

Гособвинение попросило избрать срочнику Руслану Мухатову наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 30 тыс. рублей. Ранее Мухатов признался, что вместе с еще семью сослуживцами издевался над Рамилем Шамсутдиновым, устроившем стрельбу в воинской части в Забайкалье.

Мухатов по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва выполнять физические упражнения на протяжении нескольких часов и бил их кулаком в боксерской перчатке. Один раз срочник пнул Шамсутдинова за то, что тот пошел курить в неположенное время, пишет «РИА Новости».

На заседании Читинского военного гарнизонного суда 3 марта гособвинение попросило учесть тот факт, что Мухатов признал свою вину и принес потерпевшим извинения. Кроме того, связи между действиями срочника и последующей стрельбой, устроенной Шамсутдиновым, следствие не нашло.

Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев сообщил ТАСС, что сторона защиты поддерживает позицию гособвинения. Поскольку Мухатов «на сегодня уже закончил службу в Вооруженных силах, привлечь его к ответственности в дисциплинарной части нельзя», поэтому защита требует для него «содержания в дисциплинарной части».

Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях в воинской части в декабре 2019 года. В том же месяце он написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Обвиняемый признался, что хотел связать свою жизнь со службой в армии, и не понимает, в какой момент «сорвался и пошел на крайний шаг». Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. 28 октября срочнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).