Прямой эфир

Экспертиза «Фризиума» в РФ завершится после получения образца

0
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская фармацевтическая компания Sanofi, осуществляющая в России регистрацию сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» (действующее вещество «Клобазам»), близка к завершению экспертизы. Об этом во вторник, 3 марта, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елену Максимкину.

«Экспертиза продолжается. Для того, чтобы был проведен анализ качества препарата, требуется стандартный образец. В настоящее время компания получает от западного партнера разрешение на ввоз этого стандартного образца, и как только образец поступит, то уже требуется незначительное количество времени для того, чтобы провести анализ сравнения качества стандартного образца и представленных промышленных образцов», — сказала она.

Стратегическая закупка: первая партия «Фризиума» приехала в Россию
Незарегистрированный препарат жизненно необходим больным, страдающим эпилепсией

Ранее Максимкина сообщала, что образцы «Фризиума» в РФ получат в декабре 2019 года, а завершение экспертизы препарата должно состояться в марте 2020 года. Сейчас процедура регистрации «Фризиума» в нашей стране продолжается. Доступ пациентов к препарату будет обеспечен благодаря закону, регламентирующему ввоз в страну незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. Он вступил в силу с 1 марта. Благодаря этому до появления «Фризиума» на российском рынке необходимый объем препарата будет профинансирован и ввезен в страну.

13 января на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 млн рублей на закупку за рубежом лекарств, необходимых для детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе и «Фризиума».

В России «Клобазам» больше всего известен под торговым названием «Фризиум» или «Урбанил». Первую партию препарата на более чем 500 детей привезли в Россию 26 октября, после чего началась бесплатная выдача для больных детей из расчета на три месяца приема.

4 cентября 2019 министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» при наличии заявления от производителя.

29 августа стало известно, что это лекарство было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное. При этом на данный момент около 3 тыс. детей в стране могут испытывать потребность во «Фризиуме».

«Фризиум» — психотропный препарат производителя Sanofi. Врачи рекомендуют использовать лекарственное средство, в случае если другие комбинации лекарств не помогают предотвратить судороги у больного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств
Минздрав подготовил памятку по получению незарегистрированных препаратов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020