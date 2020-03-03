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Пациентов с пневмонией обследуют на коронавирус в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае в режим повышенной готовности перевели все больницы и поликлиники. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в региональном правительстве, на котором обсуждалась ситуация с заболеваемостью в крае.

В частности, специалисты решили усилить профилактику простудных инфекций, в том числе в тех случаях, когда наблюдаются симптомы пневмонии. На новый штамм коронавируса будут проверять всех, у кого есть признаки тяжелого течения простуды или пневмонии, сообщил ИА AmurMedia замглавы правительства по социальным вопросам Юрий Минаев.

В аэропортах Хабаровского крае сейчас действует двойной контроль за пребывающими из-за рубежа. Вызывающих опасение пассажиров помещают на карантин. С февраля в регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий и ведется повсеместная дезинфекция.

Наряду с угрозой коронавируса в крае сохраняется сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя этот показатель ниже эпидемического порога на 9%.

Из-за опасности распространения ОРВИ и гриппа на карантин остаются закрытыми шесть школ и три детских сада. Приостановлены занятия в 97 классах и 25 группах.

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