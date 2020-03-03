Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 марта

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются во вторник, 3 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура составит от +4 до +6 градусов. Ветер в этот день будет южный, 5–10 м/c.

Кроме того, синоптики прогнозируют атмосферное давление в рамках нормы — 744 мм ртутного столба.

К ночи показатели не изменятся, следует из информации метеорологов.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предсказала москвичам апрельскую погоду в марте.