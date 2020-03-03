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США сократят число сотрудников китайских СМИ в стране

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Фото: Global Look Press/Huang Zongzhi/Xinhua
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Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить число граждан КНР, которым разрешено работать в американских офисах китайских государственных СМИ. Об этом 2 марта сообщает Reuters.

Данное ограничение вступит в силу 13 марта. Число сотрудников агентства Синьхуа, Китайской глобальной телевизионной сети, China Radio International и China Daily Distribution Corp на территории Штатов должно будет уменьшиться со 160 до 100.

«В течение многих лет правительство КНР осуществляло жесткие надзоры, преследования и запугивания в отношении американских и других иностранных журналистов, действующих в Китае», — приводит слова госсекретаря США Майк Помпео агентство.

Посол Пекина в ООН Лю Цзеи назвал инициативу американских властей неуместной.

19 февраля власти КНР аннулировали аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации статьи с заголовком «Китай — настоящий больной Азии» о средствах борьбы с коронавирусом. После того как редакция отказалась принести извинения, китайское правительство потребовало от них покинуть территорию страны в течение пяти дней.

В свою очередь, Помпео осудил действия китайских властей по выдворению американских корреспондентов.

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