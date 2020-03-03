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В Эквадоре заключенные превратили двор в бассейн и устроили вечеринку

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Фото: twitter.com/Radio Farra 95.7 FM
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Заключенные Центра социальной реабилитации в эквадорском городе Куэнка превратили тюремный двор в бассейн, а затем устроили игры в воде, сообщила газета La Republica.

По данным издания, в закрытом дворе заключенные заблокировали двери и залили всё водой. В результате получился огромный бассейн.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как осужденные плавают, играют в мяч и ныряют в воду. Импровизированную вышку они устроили из щита для баскетбола.

ECUADOR
VIDEO VIRAL DE CÁRCEL DONDE EL PATIO CENTRAL SE HABRÍA INUNDADO Y LOS PPL DISFRUTAN DE LA PISCINA IMPROVISADA. pic.twitter.com/GQ20eLKwjH

Охранников при этом поблизости не видно. Власти начали расследование. Сами заключенные сообщили, что пошли на такой шаг из-за невыносимой жары.

21 февраля стало известно, что в тюрьме Жэньчэн в китайской провинции Шаньдун 200 заключенных и семь сотрудников охраны заразились коронавирусом.

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