Роналду заблокировал ресурс Transfermarkt из-за своей низкой стоимости

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду выразил недовольство своей трансферной стоимостью размером в €75 млн и заблокировал немецкий новостной ресурс Transfermarkt на странице в социальной сети Instagram.

Издание выложило пост с символической сборной футболистов под руководством португальского агента Жорже Мендеша, в котором обозначалась условная стоимость перехода. Возглавляет список полузащитник клуба «Манчестер Сити» Бернарду Силва (€100 млн), вторым идет 35-летний форвард «Ювентуса», а третьим стал вратарь Эдерсон Мораес (€70 млн). Суммарная стоимость всех подопечных менеджера составила €595 млн.

Transfemarkt написал в комментариях, что не смог отметить Роналду из-за того, что он внес их страницу в бан-лист после публикации данного поста, — передает «Газета.ру».

В октябре 2014 года цена на футболиста достигла максимальной отметки и составила около €120 млн. Летом 2018 года Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за €112 млн.

В текущем сезоне серии А чемпионата Италии по футболу форвард принял участие в 21 матче, в которых забил 21 мяч.

В 2019 году Криштиану Роналду выиграл чемпионат Италии в составе «Ювентуса» и помог сборной Португалии выиграть Лигу наций УЕФА.