Эксперт спрогнозировал итоги встречи Путина и Эрдогана

Конфликт в сирийской провинции Идлиб поможет разрешить встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированная на 5 марта. Об этом «Известиям» заявил руководитель Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

«Скорее всего, лидеры договорятся, чтобы все остались на тех местах, которые сейчас занимают, то есть речь идет о некоем статусе-кво», — рассказал эксперт, при этом добавив, что Эрдоган рассчитывает на некие договоренности.

Тем не менее на сотрудничестве Москвы и Анкары в других сферах обострение в Идлибе сказаться не должно, считает Фитин. Он напомнил заявление турков, что кризис в Сирии никак не повлияет на военно-технические соглашения, в том числе поставки в Турцию дополнительных партий российских комплексов С-400 и их обслуживание.

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