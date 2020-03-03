Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт спрогнозировал итоги встречи Путина и Эрдогана

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт в сирийской провинции Идлиб поможет разрешить встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированная на 5 марта. Об этом «Известиям» заявил руководитель Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

«Скорее всего, лидеры договорятся, чтобы все остались на тех местах, которые сейчас занимают, то есть речь идет о некоем статусе-кво», — рассказал эксперт, при этом добавив, что Эрдоган рассчитывает на некие договоренности.

Тем не менее на сотрудничестве Москвы и Анкары в других сферах обострение в Идлибе сказаться не должно, считает Фитин. Он напомнил заявление турков, что кризис в Сирии никак не повлияет на военно-технические соглашения, в том числе поставки в Турцию дополнительных партий российских комплексов С-400 и их обслуживание.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взяли без сбоя: порядок в сирийском Саракибе обеспечит наша военная полиция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США призвали Россию и Турцию к урегулированию ситуации в Идлибе
Российская военная полиция введена в город Саракиб в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020