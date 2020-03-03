Партия Нетаньяху «Ликуд» стала лидером на выборах в кнессет

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на парламентских выборах страны и имеет шансы сформировать правительство, сообщила в понедельник, 2 марта, газета The Jerusalem Post со ссылкой на результаты экзитполов.

По предварительным данным, «Ликуд» получил 36–37 мест, а оппозиционная партия «Кахоль-Лаван» Бени Ганца — 32–33.

Согласно прогнозам, сторонники Нетаньяху могут заполучить 60 мест в кнессете. Однако, чтобы сформировать кабмин, необходимо 61 место, для этого, по мнению издания, действующий премьер может обратиться к сторонникам коалиции.

В свою очередь, Нетаньяху в своем Twitter поблагодарил избирателей и назвал предварительные результаты выборов большой победой для Израиля.

ניצחון ענק למען ישראל 🇮🇱 pic.twitter.com/HtRgwnaB2M — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 2, 2020

12 декабря парламент Израиля принял решение о самороспуске и назначил третьи выборы на 2 марта 2020 года. Такая необходимость возникла из-за того, что по результатам предыдущих повторных выборов, проводившихся 17 сентября, Нетаньяху и Ганц не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства. Так же произошло и после первых выборов, состоявшихся 9 апреля 2019 года, когда Нетаньяху не смог в отведенный законом 42-дневный срок сформировать кабмин.

Новые выборы пройдут на фоне коррупционного скандала. В начале декабря генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит направил в кнессет заключения против Нетаньяху по обвинению в обмане общественного доверия, мошенничестве и подкупе СМИ.

Сам премьер назвал выдвинутые против него обвинения охотой на ведьм и попыткой госпереворота.