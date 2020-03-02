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В Апатитах мужчина поджег жену на Масленицу

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Апатитах (Мурманская область) нетрезвый мужчина во время масленичных гуляний поджег жену, сообщает «Регион Online» 2 марта.

По данным портала, причиной происшествия стала семейная ссора на почве ревности, когда мужчина с супругой распивали алкогольные напитки.

«Он в нетрезвом состоянии вспомнил старые обиды на почве ревности и поджег жену, облив ее уайт-спиритом», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Когда у женщины загорелись волосы и лицо, супруг одумался и попытался потушить ее. В итоге пострадавшую госпитализировали с ожогами 3% тела.

Врачи сообщили о случившемся в полицию. Мужчина уже задержан, в полиции он дал признательные показания. Ранее его уже привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

7 февраля сообщалось, что житель Москвы поджег машину соседей из-за замечания.

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