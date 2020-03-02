Прямой эфир

Центр поддержки бизнеса появился в Кировске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр поддержки бизнеса открылся в Кировске (Мурманская область). Уже начались занятия «Школы народного гида и турблогера Хибин». Слушатели изучат особенности туристических маршрутов, их формирования, прослушают несколько интересных лекций в течение двух месяцев.

«Школа народного гида важна. Туристический поток Кировска ежегодно растет. По предварительным подсчетам в 2019 году он увеличился на 30% до 84 тыс. туристов за год», – прокомментировал глава администрации города Юрий Кузин.

Как отмечает ИА «Би-порт», следующим этапом работы Центра поддержки бизнеса станет открытие «Школы социального предпринимательства» и школы «Я – предприниматель» для тех, кто только задумывается о его создании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Малым помалу: инструменты господдержки непопулярны среди компаний
Бизнес не готов заниматься долгим сбором документов и не верит в помощь от властей
Триллион в помощь: малый бизнес получит дополнительную поддержку
Перед новым правительством стоит задача увеличить долю МСП до 23,5% российской экономики до конца года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020