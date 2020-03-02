«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» в первом раунде плей-оффа Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:1. Встреча прошла 2 марта на «ВТБ-Арене».

Как отмечает ТАСС, шайбы забросили динамовцы Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон, Михал Чайковски и Владимир Брюквин. В составе «Спартака» авторов гола стал Анатолий Никонцев.

Игроки «Динамо» получили 29 минут штрафа, а «Спартак» — 80 минут за большое количество драк на льду.

3 февраля «Динамо» обыграла игроков ярославского «Локомотива» со счетом 3:1 в домашнем матче.

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 1 сентября 2019 года. В матче за Кубок Открытия сражались финалисты прошлого сезона — «Авангард» и «ЦСКА» (3:1).