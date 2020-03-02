Госдума рассмотрит проект об отмене комиссии при оплате ЖКУ в апреле

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков анонсировал рассмотрение в апреле законопроекта об отмене комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

«Планируется, что в начале апреля мы рассмотрим его в первом чтении», — цитирует Жукова в понедельник, 2 марта, ТАСС.

20 февраля руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил о внесении на рассмотрение нижней палаты правительства законопроекта об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня для граждан она составляет от 0,5 до 2%.