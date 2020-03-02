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Омский пенсионер установил рекорды в конькобежном спорте

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Пенсионер из Омской области Сергей Логинов на I Всероссийских зимних спортивных играх в Подмосковье установил сразу несколько рекордов в конькобежном спорте. На лед вышли более 130 любителей из 22 регионов страны. Возраст участников составлял от 18 до 80 лет, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Логинов в группе «80 лет» стал серебряным призером на 500 и 1000 м, но не оставил соперникам шансов на 1500 и 3000 м. Результат на 3000 м — 5:48,38 — стал лучшим в мире на сегодняшний день. «Кроме того, результат по сумме четырех дистанций у омича тоже оказался лучшим в мире», — отметили в минспорте Омской области.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны из Орла Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО. Получив золотой значок, пенсионер доказал, что возраст спорту не помеха. Миркин прошел всю войну, участвовал в боях на многих фронтах, в том числе в освобождении Ленинграда от блокады.

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