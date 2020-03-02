Оплату незарегистрированных ЖНВЛП поручат регионам

Российские сенаторы работают над законопроектом, согласно которому оплачивать получение гражданами жизненно важных незарегистрированных лекарств (ЖВНЛП) предлагается за счет региональных бюджетов.

Ежегодно с проблемой сталкиваются около 1200 человек, рассказали газете «Известия» в комитете Совфеда по социальной политике. Стоимость курса лечения такими препаратами может достигать 60 млн рублей в год.

Право на бесплатное получение ЖНВЛП граждане имеют и сейчас, но в законодательстве не уточняется, что к этим препаратам могут относиться и незарегистрированные в России.

В настоящее время, чтобы ввезти подобный препарат в страну, консилиум федерального лечебного учреждения назначает его пациенту и направляет соответствующее письмо в Минздрав. Это ведомство дает разрешение на ввоз лекарства.

В правительстве и Минздраве «Известиям» сообщили, что проект к ним пока не поступал, но они готовы его рассмотреть.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 марта 2020 года.