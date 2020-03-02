Прямой эфир

Оплату незарегистрированных ЖНВЛП поручат регионам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские сенаторы работают над законопроектом, согласно которому оплачивать получение гражданами жизненно важных незарегистрированных лекарств (ЖВНЛП) предлагается за счет региональных бюджетов.

Аптечный пунктик: в РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств
Остатков китайского фармсырья для некоторых препаратов хватит до апреля

Ежегодно с проблемой сталкиваются около 1200 человек, рассказали газете «Известия» в комитете Совфеда по социальной политике. Стоимость курса лечения такими препаратами может достигать 60 млн рублей в год.

Право на бесплатное получение ЖНВЛП граждане имеют и сейчас, но в законодательстве не уточняется, что к этим препаратам могут относиться и незарегистрированные в России.

В настоящее время, чтобы ввезти подобный препарат в страну, консилиум федерального лечебного учреждения назначает его пациенту и направляет соответствующее письмо в Минздрав. Это ведомство дает разрешение на ввоз лекарства.

В правительстве и Минздраве «Известиям» сообщили, что проект к ним пока не поступал, но они готовы его рассмотреть.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ТПП предупредили о возможных проблемах с производством лекарств в России
Поставки лекарств для пациентов с муковисцидозом начнутся в ближайшее время

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020