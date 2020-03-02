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Путин поручил подготовить проект основ по развитию местного самоуправления

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Правительство России должно представить до 1 октября 2021 года проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. Соответствующее поручение, утвержденное президентом страны Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, опубликовано на сайте Кремля.

Также президент поручил кабинету министров проработать вопрос о том, чтобы Минэкономразвития стало координатором деятельности федеральных органов власти в области развития местного самоуправления, а также создать единую систему мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях.

Ранее в понедельник сообщалось, что Путин утвердил поручения по итогам заседания Совета по русскому языку.

25 февраля в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству были внесены поправки, согласно которым органы госвласти смогут участвовать в формировании органов местного самоуправления.

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