Атлантический циклон принесет в Липецкую область потепление до +18

Липецкая область в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием атлантического циклона. Среднесуточные температуры воздуха составят до 9 градусов тепла. Это на 14 градусов выше климатической нормы.

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 5 марта, воздух прогреется до +18 градусов в целом по области и до +15 градусов в Липецке. При этом в дневные часы возможны небольшие, местами умеренные дожди.

Как отмечает GOROD48, 3 марта стало самым теплым в Липецке в 2002 году, когда в городе было до +5 градусов. А самым холодным за всю историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году, когда было -27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил, что 5 марта в Москве температура поднимется до +12 градусов.