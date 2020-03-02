Прямой эфир

Атлантический циклон принесет в Липецкую область потепление до +18

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Липецкая область в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием атлантического циклона. Среднесуточные температуры воздуха составят до 9 градусов тепла. Это на 14 градусов выше климатической нормы.

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 5 марта, воздух прогреется до +18 градусов в целом по области и до +15 градусов в Липецке. При этом в дневные часы возможны небольшие, местами умеренные дожди.

Как отмечает GOROD48, 3 марта стало самым теплым в Липецке в 2002 году, когда в городе было до +5 градусов. А самым холодным за всю историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году, когда было -27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил, что 5 марта в Москве температура поднимется до +12 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020